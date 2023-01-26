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Ситуация существенно накалилась: глава Донецкой области об обстановке в регионе

Фото: разрушенное здание (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

В Донецкой области по всей линии фронта ощущается существенное обострение. Россияне усилили обстрелы по Угледару и Авдеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире национального телемарафона.

"В течение сегодняшнего дня враг обстреливал Угледарскую общину много раз. Погиб один человек и два человека получили ранения", - заявил Кириленко.

По его словам, оккупанты обстреляли инфраструктуру в городе Часов Яр. Под вражеский огонь попала больница. Обстрелы оккупантов усилились вдоль всего фронта в Донецкой области.

"Действительно, ситуация существенно обострилась, с юга на центр области. Если самым горячим у нас было и остается Бахмутское направление, впрочем, сейчас очень жарко в Авдеевке: в это время происходит очередной обстрел. Мы наблюдаем практически по всей линии фронта идет обострение - с юга и с севера", - добавил глава области.

Кириленко объяснил, что оккупанты используют тактику "выжженной земли". По Авдеевке, Бахмуту и Угледару стреляют из РСЗО и артиллерии. Периодически во вражескую атаку попадает Торецкая община.

Напомним, что два человека убиты, по меньшей мере один получил ранения в результате обстрела России поселка Очеретино Донецкой области сегодня, 26 января.

Российские войска за прошедшие сутки несколько раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из-за атак врага погиб гражданский, еще семь человек получили ранения.

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