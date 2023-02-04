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Ситуація стає жорсткішою, але стійкість ЗСУ вирішує все: Зеленський про атаки РФ на Донбасі

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Україна, Субота 04 лютого 2023 20:36
Ситуація стає жорсткішою, але стійкість ЗСУ вирішує все: Зеленський про атаки РФ на Донбасі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росія кидає все більше і більше своїх сил на Бахмутський, Вугледарський та Лиманський напрямки, але стійкість Збройних сил України вирішує все і не дає зламати наш захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"За 346 днів такої війни мені часто доводилося говорити, що ситуація на фронті жорстка і що ситуація стає жорсткішою. Зараз знову такий час. Час, коли окупант кидає все більше і більше своїх сил, щоб зламати наш захист", - йдеться у повідомленні.

Зеленський повідомив, що зараз дуже важко у Бахмуті, у Вугледарі, на Лиманському та інших напрямках. За словами президента, як і кожного дня з цих 346 днів, стійкість українських воїнів вирішує все.

"Наша стійкість, а не якісь там намагання та плани Росії, а рішучість та хоробрість наших бійців, результативність та швидкість усіх, хто забезпечує та допомагає забезпечити наші сили оборони, уважність та переконливість усіх, хто захищає міжнародні позиції нашої країни, міцність та єдність нашого народу, усіх, хто працює заради нашої перемоги та усіх, хто підтримує наших героїв та державу. Зберегти усі елементи нашої стійкості - це гарантувати нашу перемогу", - додав глава держави.

Нагадаємо, що російські військові цього тижня всіма силами намагались прорвати оборону Бахмуту та посилити наступ на Лиманському напрямку, проте отримали відсіч.

Своєю чергою Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за вчора українські воїни відбили 10 атак та знищили пункт управління БПЛА росіян.

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