Ситуація стає жорсткішою, але стійкість ЗСУ вирішує все: Зеленський про атаки РФ на Донбасі

Росія кидає все більше і більше своїх сил на Бахмутський, Вугледарський та Лиманський напрямки, але стійкість Збройних сил України вирішує все і не дає зламати наш захист.

"За 346 днів такої війни мені часто доводилося говорити, що ситуація на фронті жорстка і що ситуація стає жорсткішою. Зараз знову такий час. Час, коли окупант кидає все більше і більше своїх сил, щоб зламати наш захист", - йдеться у повідомленні.

Зеленський повідомив, що зараз дуже важко у Бахмуті, у Вугледарі, на Лиманському та інших напрямках. За словами президента, як і кожного дня з цих 346 днів, стійкість українських воїнів вирішує все.

"Наша стійкість, а не якісь там намагання та плани Росії, а рішучість та хоробрість наших бійців, результативність та швидкість усіх, хто забезпечує та допомагає забезпечити наші сили оборони, уважність та переконливість усіх, хто захищає міжнародні позиції нашої країни, міцність та єдність нашого народу, усіх, хто працює заради нашої перемоги та усіх, хто підтримує наших героїв та державу. Зберегти усі елементи нашої стійкості - це гарантувати нашу перемогу", - додав глава держави.