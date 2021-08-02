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Ситуация стабилизируется: в Турции локализовали 129 лесных пожаров

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Понедельник 02 августа 2021 21:16
Ситуация стабилизируется: в Турции локализовали 129 лесных пожаров Фото: в Турции локализовали 129 лесных пожаров (twitter.com/yunuspaksoy)
Автор: РБК-Украина

В Турции течение последних пяти дней удалось взять под контроль 129 из 138 лесных пожаров. Пожарные локализовали возгорания в 35 провинциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

В ликвидации пожаров задействованы 16 самолетов, девять беспилотников, 52 вертолета, 850 спринклеров и водовозов, 150 строительных машин, 13 грузовиков, 129 пожарных машин, 11 экскаваторов, 57 машин скорой помощи, 16 автомобилей УМКЭ, 5 200 спасателей и пожарных, а также 456 медицинских работников.

Напомним, власти Турции ввели до 31 августа запрет на посещение лесных массивов, где продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров.

Кроме того, пожары продолжают угрожать двум курортным городам в Турции.

Также украинские спасатели показали тушения пожаров в Турции.

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