Ситуация стабилизирована. ВСУ в Киевской области переходят в контрнаступление, - Данилов

Украинские военные начали переходить в контрнаступление в некоторых направлениях. Уже есть освобожденные населенные пункты в Киевской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Вы знаете, ситуация благодаря нашим военным, она стабилизировалась. На сегодняшний день в некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление. Причем это контрнаступление абсолютно продуктивно. Мы уничтожаем и есть на сегодняшний день освобожденные населенные пункты на территории Киевской области. Есть на сегодняшний день четкое понимание, что происходит в Харьковской области", - заявил Данилов.