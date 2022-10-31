Ситуація складна. Харків після обстрілів частково залишився без води та світла

"Після ранкових "прильотів" ситуація у Харкові досить складна. Удар припав по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт", - розповів він.

При цьому, за словами мера, в метрополітені вже вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси та трамваї замінили на автобуси.

Крім того, у Харкові спостерігаються проблеми із водопостачанням.

"Енергетики та наші комунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до будинків харків'ян. Усі служби працюють над відновленням нормального життєзабезпечення Харкова", - наголосив він.