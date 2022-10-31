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Ситуація складна. Харків після обстрілів частково залишився без води та світла

Фото: Харків після обстрілу частково залишився без води та світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 31 жовтня атакували ракетами Харків. Удар припав по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого у місті спостерігаються проблеми з енерго- та водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Після ранкових "прильотів" ситуація у Харкові досить складна. Удар припав по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт", - розповів він.

При цьому, за словами мера, в метрополітені вже вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси та трамваї замінили на автобуси.

Крім того, у Харкові спостерігаються проблеми із водопостачанням.

"Енергетики та наші комунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до будинків харків'ян. Усі служби працюють над відновленням нормального життєзабезпечення Харкова", - наголосив він.

Нагадаємо, 31 жовтня з самого ранку окупанти атакують міста України ракетами. Частина з них була знищена системами протиповітряної оборони, проте деякі влучили у ціль.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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