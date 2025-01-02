"Ситуація складна, але не патова": експерт розповів, що відбувається у Покровську

"Якщо ми говоримо про Покровськ, то крім офіційної статистики, звітів знаємо, що так, до Покровська ворог не підійшов і навіть не оточив по флангах, але над містом літають ворожі безпілотники, на жаль, і артилерія б'є по місту", - сказав Тимочно.

За його словами, в місті вже досить погано працює електропостачання, каналізування, водовідведення тощо. Тобто можна сказати, що Покровськ вже, по суті, перебуває у фазі досить напруженого стану, підготовці до оборони.

"Покровськ ще, між іншим, цікавий тим, що це місто достатньо було розвинуто і, скажімо, людей, які там проживали, можна було вважати заможними. І там, по суті, дуже багато приватного сектору, в якому у свій час люди робили свердловини під воду, автономки, опалення. Тобто так виглядає, що навіть військо, попри те, що поставки призупинені, але є можливість забезпечувати наскільки це можливо водопостачанням", - розповів військовий.

Він зазначив, що ЗСУ все одно будуть захищати місто, оборона побудована. Ворог буде намагатися швидше за все вийти на фланги. Але щойно вони це зроблять, обов'язково вирішать атакувати в лоб.

"Тому що є один такий дуже властивий тільки російським генералам момент, що вони завжди намагаються ще з Другої світової війни, хто перший захопить, хто перший відзвітує, що зайняв місто. Я думаю, що там почнеться конкуренція між командувачами та напрямками, а там декілька груп військ насправді російських сконцентровано", - додав Тимочко.

Тому, за його словами, росіяни швидше за все будуть пробувати атакувати в лоб, для того, щоб швидше диктатору Володимиру Путіну доповісти "якусь цікаву, веселу інформацію". І не обов'язково навіть, щоб вона відповідала дійсності.

Військовий зазначив, що не може оцінювати стан готовності фортифікацій, але роботи постійно ведуться.

"Бо є фортифікації, скажімо, які є, так би мовити, скритого типу, про які ніхто не знає, які будуть виконувати призначення командних центрів, окопів, чи там навіть тих самих арсеналів. Інше питання, що фортифікації, як ми розуміємо, там рівень окопів, земляних насипів і так далі. Роботи постійно ведуться", - пояснив він.

Також, на думку Тимочко, поки ворог не закриє для себе питання Курахового, повноцінно наступати на Покровськ навряд чи спроможеться. Адже Курахове для росіян досить болючий фланг.

"Особливо якщо врахувати, що там на Курахове є дорога з Запоріжжя до Донецька. Тобто велика логістична дорога, де зручно підвозити підсилення, боєкомплект. Можливо і тому до тепер ось по суті росіяни й не змогли досягнути повного результату, як вони планували на цьому напрямку", - додав військовий.

Він зазначив, що поки окупанти там не вирівнюють для себе лінію фронту, навряд чи вони підуть на Покровськ. Адже росіяни не можуть рівноцінно перекидати свої війська на цьому напрямку.

"Тобто ми бачимо, що по моменту того, як вони намагаються вирівняти фланги, вони частину військ будуть перекидати на підсилення Покровська. Тому тут ситуація не є, скажімо, "райдужна". Тут з другої сторони вона не є патова в плані обвалу фронту. Вона не є настільки, скажімо, критична для військових. Так, вона досить складна, але ми маємо розуміти, по одному, цивільні сприймають відхід військ і зовсім інший відхід сприймають самі військові", - зазначив Тимочко.