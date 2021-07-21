Ситуация по "Северному потоку-2" полностью прояснится после визита Зеленского в США, - ОП

В Офисе президента прокомментировали информацию о том, что США якобы призвали Украину не критиковать строительство "Северного потока-2". Ситуация должна полностью проясниться во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

По его словам, продолжается работа для того, чтобы не допустить реализации "Северного потока-2", в том виде, как "рассчитывают в руководстве России".

"Эта история в целом не только об Украине, но и о Польше, Литве, Словакии и Европе в целом. И не только о политике и дипломатии, но и о юриспруденции. И не только мы этим занимаемся – Россия вкладывается со своей стороны кулуарно в то, чтобы достичь своих целей", - прокомментировал Подоляк.

Он добавил, что ситуация еще в развитии, ведь "не могут двое за спинами всех ответить на все вопросы, которые касаются всех".