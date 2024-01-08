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"Ситуация серьезная": в Швеции заявили, что все граждане должны быть готовы к войне

Швеция, Понедельник 08 января 2024 14:45
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"Ситуация серьезная": в Швеции заявили, что все граждане должны быть готовы к войне Фото: в Швеции заявили, что все граждане должны быть готовы к войне (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Швеции есть угроза войны, и все граждане "должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны".

Об этом заявили главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TV4.

По словам министра Болина, ситуация очень серьезная. Он выразил озабоченность тем, что модернизация гражданской обороны происходит недостаточно быстро.

Министр подчеркнул, что "в Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны".

Его мнение разделяет главнокомандующий Вооруженными силами Швеции.

"Теперь дело за тем, чтобы перейти от слов и понимания к действиям", - сказал Бюден.

По его словам, в последние годы многое было сделано для укрепления безопасности Швеции в виде значительных инвестиций в оборону.

В то же время Швеция все еще находится на пороге вступления в НАТО, и Бюден считает, что, скорее, страна станет полноправным членом Альянса, тем лучше.

"Мы должны осознавать, насколько серьезна эта ситуация. Посмотрите на новости из Украины и задайте себе простые вопросы: если это произойдет здесь, все ли у меня в порядке? Что я должен делать? Что больше людей, которые думают, размышляют и готовятся, это сильнее наше общество", - подчеркнул он.

Главнокомандующий шведской армией добавил, что в случае войны "сильное гражданское общество является более важным, чем когда-либо".

Не первое заявление Швеции о войне

Недавно министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что Россия в обозримом будущем останется серьезной угрозой для безопасности Швеции и Европы.

"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится и приветствует решение ЕС принять Украину в члены.

"Украинские солдаты также дерутся за нашу свободу и ценности", - считает он.

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