"Ситуация серьезная": в Швеции заявили, что все граждане должны быть готовы к войне

В Швеции есть угроза войны, и все граждане "должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны".

Об этом заявили главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TV4 .

По словам министра Болина, ситуация очень серьезная. Он выразил озабоченность тем, что модернизация гражданской обороны происходит недостаточно быстро.

Министр подчеркнул, что "в Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны".

Его мнение разделяет главнокомандующий Вооруженными силами Швеции.

"Теперь дело за тем, чтобы перейти от слов и понимания к действиям", - сказал Бюден.

По его словам, в последние годы многое было сделано для укрепления безопасности Швеции в виде значительных инвестиций в оборону.

В то же время Швеция все еще находится на пороге вступления в НАТО, и Бюден считает, что, скорее, страна станет полноправным членом Альянса, тем лучше.

"Мы должны осознавать, насколько серьезна эта ситуация. Посмотрите на новости из Украины и задайте себе простые вопросы: если это произойдет здесь, все ли у меня в порядке? Что я должен делать? Что больше людей, которые думают, размышляют и готовятся, это сильнее наше общество", - подчеркнул он.

Главнокомандующий шведской армией добавил, что в случае войны "сильное гражданское общество является более важным, чем когда-либо".

Не первое заявление Швеции о войне

Недавно министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что Россия в обозримом будущем останется серьезной угрозой для безопасности Швеции и Европы.

"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится и приветствует решение ЕС принять Украину в члены.

"Украинские солдаты также дерутся за нашу свободу и ценности", - считает он.