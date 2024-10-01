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Ситуація на ринку праці залишається нестійкою: які оцінки бізнесу

Україна, Вівторок 01 жовтня 2024 13:26
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Ситуація на ринку праці залишається нестійкою: які оцінки бізнесу Фото: ринок праці в Україні залишається нестійким (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на ринку праці в Україні залишається нестійкою. Керівники підприємств всіх секторів, за виключенням будівництва, прогнозують зменшення загальної чисельності працівників, найбільше - у сфері послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування НБУ.

За даними НБУ, індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у вересні зріс до 48,7 пунктів порівняно з 48,4 у серпні.

Ситуація на ринку праці залишається нестійкою: які оцінки бізнесу

"Пожвавлення внутрішнього попиту, збільшення пропозиції товарів, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, стабільна робота морського коридору, зростання залізничних перевезень, а також сезонний фактор сприяли поліпшенню очікувань бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Натомість стримуючими чинниками залишалися обстріли критичної інфраструктури, погіршення курсових очікувань, підвищення акцизів на пальне, дефіцит робочої сили та пришвидшення темпів інфляції, додали в НБУ.

Ситуація на ринку праці залишається нестійкою: які оцінки бізнесу

На тлі посилення темпів зростання закупівельних цін підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуванні, спрогнозували здорожчання цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 вересня 2024 року 2024 року. В опитуванні взяло участь 474 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, 56,3% респондентів заявили, що найбільшою проблемою, з якою стикаються українці при пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Жоден респондент не вказав в якості причини небажання працювати.

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