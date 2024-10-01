Ситуация на рынке труда остается неустойчивой: каковы оценки бизнеса
Ситуация на рынке труда в Украине остается неустойчивой. Руководители предприятий всех секторов, за исключением строительства, прогнозируют уменьшение общей численности работников, больше всего в сфере услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса НБУ.
По данным НБУ, индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в сентябре вырос до 48,7 пункта по сравнению с 48,4 в августе.
"Оживление внутреннего спроса, увеличение предложения товаров, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог, стабильная работа морского коридора, рост железнодорожных перевозок, а также сезонный фактор привели к улучшению ожиданий бизнеса", - говорится в сообщении.
Сдерживающими факторами оставались обстрелы критической инфраструктуры, ухудшение курсовых ожиданий, повышение акцизов на топливо, дефицит рабочей силы и ускорение темпов инфляции, добавили в НБУ.
На фоне усиления темпов роста закупочных цен предприятия всех участвующих в опросе секторов спрогнозировали удорожание цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.
Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 сентября 2024 года 2024 года. В опросе приняло участие 474 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.
Напомним, 56,3% респондентов заявили, что наибольшей проблемой, с которой сталкиваются украинцы при поиске работы , является низкий уровень заработной платы по имеющимся вакансиям. Ни один респондент не указал в качестве причины нежелания работать.