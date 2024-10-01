Ситуация на рынке труда остается неустойчивой: каковы оценки бизнеса

Ситуация на рынке труда в Украине остается неустойчивой. Руководители предприятий всех секторов, за исключением строительства, прогнозируют уменьшение общей численности работников, больше всего в сфере услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса НБУ .

По данным НБУ, индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в сентябре вырос до 48,7 пункта по сравнению с 48,4 в августе.

"Оживление внутреннего спроса, увеличение предложения товаров, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог, стабильная работа морского коридора, рост железнодорожных перевозок, а также сезонный фактор привели к улучшению ожиданий бизнеса", - говорится в сообщении.

Сдерживающими факторами оставались обстрелы критической инфраструктуры, ухудшение курсовых ожиданий, повышение акцизов на топливо, дефицит рабочей силы и ускорение темпов инфляции, добавили в НБУ.

На фоне усиления темпов роста закупочных цен предприятия всех участвующих в опросе секторов спрогнозировали удорожание цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 сентября 2024 года 2024 года. В опросе приняло участие 474 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.