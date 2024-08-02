Ситуація на ринку праці загострюється: НБУ назвав основні причини

Як зазначається у звіті, хоча в ІІ кварталі 2024 року зростання кількості вакансій на сайтах пошуку роботи дещо сповільнилося, попит на робочу силу залишався суттєво вищим, ніж рік тому та все ще нерівномірним за професіями.

Так, кількість оголошень про вакансії у сферах охорони, будівництва та робітничих спеціальностей значно перевищувала минулорічні показники, тоді як у сфері ІТ - суттєво скоротилася. Також попит залишався пригніченим в освіті, дизайні, мистецтві та культурі.

Крім того, міграція за кордон та мобілізаційні процеси призвели до подальшого скорочення пропозиції робочої сили та посилення проблеми браку працівників для підприємств, що все відчутніше обмежувало їхню діяльність.

Зокрема, за даними ООН, у першому півріччі кількість мігрантів за кордоном зросла майже на 240 тис. - до 6,6 млн осіб та надалі знижувався рівень участі в робочій силі серед чоловіків, зазначили в НБУ.

Оновлений прогноз

За прогнозом НБУ. Значні диспропорції на ринку праці зберігатимуться й на прогнозному горизонті. Певний час триватиме міграційний відплив населення. Мобілізація та порівняно тривалий процес набуття спеціальних професійних навичок новими працівниками також стримуватимуть пропозицію робочої сили.

"Навіть за подальшої нормалізації умов функціонування економіки повернення мігрантів в Україну, які все більше адаптуються до життя за кордоном, буде повільним. Крім того, диспропорції на ринку праці залишаться нерівномірними за регіонами й галузями та визначатимуться змінами структури економіки. Певні виклики для ринку праці матиме повернення демобілізованих до цивільного життя", - йдеться в огляді.

Тому рівень безробіття знижуватиметься в прогнозному періоді, однак залишатиметься підвищеним порівняно з показниками до повномасштабного вторгнення, додали в НБУ.

За прогнозом НБУ, рівень безробіття в Україні у 2024 році становитиме 13,9% (попередній прогноз - 14,2%), у 2025 році - 11,4% (попередній прогноз - 11,9%), у 2026 році - 10,3% (попередній прогноз - 10,6%).