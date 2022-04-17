Ситуация разбивает сердце. Мариуполя как города больше не существует, - Кулеба

Ситуация в Мариуполе сейчас является тяжелой. Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов, города больше не существует.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью для Face the Nation.

"Ситуация в Мариуполе тяжелая с военной точки зрения и разбивающая сердце. Город больше не существует. Остатки украинской армии и большая группа гражданских лиц фактически окружены российскими войсками", - заявил министр.

По словам Кулебы, военные продолжают бороться, однако, учитывая зверства России, оккупанты решили сравнять город с землей.