Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні досить напружена, - Степанов

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали ситуацію з поширенням коронавірусу в країні "досить напруженою". Наразі зайнята майже половина ліжок, передбачених для хворих на COVID-19.

Про це заявив глава міністерства Максим Степанов в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Він зазначив, що станом на ранок 21 вересня було зайнято понад 13 тисяч ліжок в лікарнях на території країни.

"Ми розцінюємо ситуацію (з коронавірусом – ред.), як достатньо напружену. Тому, що із 30 тисяч ліжок, передбачених для хворих на коронавірус сьогодні зранку було зайнято 13 тисяч 108 ліжок", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні підтвердили 2675 випадків коронавірусу за останню добу.

РБК-Україна писало, що 18 вересня в Україні оновили карантинний список регіонів. З "червоної зони" виключили Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці. Всього в "червоній зоні" опинилися населені пункти з 7 областей.

Також Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила нові обмеження у регіонах "червоної" зони карантину.