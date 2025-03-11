Ситуація не проста, РФ змінила тактику: Демченко розповів, що відбувається у Сумській області

За його словами, ситуація на кордоні з Сумською областю наразі не проста, адже росіяни намагаються зайти на українську територію.

"Це не прорив кордону, тому що фактично ворог зараз не в змозі там використовувати техніку, а намагається застосовувати малі штурмові групи, завдання яких за можливості просунутися в глиб території України, накопичитися і розширити зону активних бойових дій. Проте наші Сили й Сили підрозділів ДПСУ, ЗСУ використовують все наявне озброєння яким завдають ураження по противнику", - розповів Демченко.

Він розповів, що деякий час тому ворог намагався використовувати техніку у напрямку населеного пункту Журавка для того, щоб спробувати прорвати кордон. Однак їх техніка практично до кордону не доїхала, була спалена.

"Зараз якщо говорити про напрямок населеного пункту Новеньке, то там місцевість не дозволяє ворогу застосовувати колони техніки, тому їх тактика - це кидати людей на штурми для того, щоб вони вмирали, але з надією, що вони досягнуть якоїсь мети", - сказав Демченко.

Він зауважив, що метою росіян може бути оточення українських військових, які перебувають в зоні операції у Курській області, тому що там ситуація також не проста.

"Ми бачимо зведення Генштабу, які повідомляють про те, що наші захисники відбивають там десятки штурмових атак, які ворог проводить по позиціях українських воїнів", - зазначив Демченко.