Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою, - Генштаб

Ворожі обстріли

У Генштабі розповіли, що сьогодні противник завдав 70 авіаударів, скинувши при цьому 122 КАБ. Окрім того, російські загарбники задіяли для ударів 718 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Стариці. Дві ворожі атаки тривають.

"Сьогодні українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили 72 загарбників, знищили бойову броньовану машину, дві артилерійські системи, 32 БпЛА, сім одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Окрім того, пошкоджено дві артсистеми і чотири автомобілі окупантів", - йдеться у повідомленні.

12 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили дев’ять атак. Триває три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 14 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського. Бої продовжуються поблизу Греківки та в районі Тернів.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили спробу загарбників просунутись вперед в напрямку населеного пункту Бондарне.

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 40 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове. Силами оборони відбито 34 штурмові дії противника, шість боєзіткнень тривають досі.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 168 військовослужбовців вбитими та 197 - пораненими. Знищено танк, чотири бойові броньовані машини, три артсистеми, шість автомобілів та чотири мотоцикли. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще чотирьом артилерійським системам, трьом авто і чотирьом бойовим броньованим машинам противника", - розповіли у Генштабі.

На Курахівському напрямку загарбник теж досить активний - на цей час доби зафіксовано 35 ворожих атак поблизу Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки. Наші захисники зупинили 21 з них. Бої тривають у 14 локаціях.

На Времівському напрямку сьогодні агресор десять разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Богоявленки та Великої Новосілки. Одна атака триває.

На Оріхівському напрямку вороги намагались просунутись на позиції українських військ в районі Роботиного, зазнали невдачі.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено чотири спроби окупантів атакувати наші позиції.

"Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 27-ї реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського", - резюмував Генштаб.