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"Ситуація погіршується". МАГАТЕ закликає якнайшвидше створити безпечну зону біля ЗАЕС

Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація навколо Запорізької АЕС погіршується через загострення на фронті. Тому виникла необхідність термінового створення безпечної зони навколо станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в інтерв'ю Fox News.

"На мій погляд, ситуація навколо Запоріжжя стає гіршою. У міру розвитку конфлікту, як ви знаєте, ситуація на східному фронті загострюється. Тому вважаю, що зараз як ніколи важливо і актуально вжити проміжних заходів щодо захисту ядерного об'єкта", - заявив Гроссі.

При цьому він визнав, що обговорення та процес створення безпечної ядерної зони навколо ЗАЕС просувається повільніше, ніж він очікував. Глава МАГАТЕ пояснив, що цей крок вимагає політичної волі.

За його словами, створення зони безпеки підтримують багато європейських лідерів.

Нагадаємо, вчора Рафаель Гроссі зустрівся з Володимиром Зеленським та обговорив з ним ситуацію на Запорізькій АЕС та безпеку ядерних об'єктів в Україні.

Також глава МАГАТЕ провів зустріч з прем'єром Денисом Шмигалем та поінформував, що агентство завершує розміщення постійних місій на українських АЕС.

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МАГАТЭЗапорізька АЕС