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"Ситуация ухудшается". МАГАТЭ призывает как можно быстрее создать безопасную зону возле ЗАЭС

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация вокруг Запорожской АЭС усугубляется из-за обострения на фронте. Поэтому возникла необходимость срочного создания безопасной зоны вокруг станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в интервью Fox News.

"По моему мнению, ситуация вокруг Запорожья становится хуже. По мере развития конфликта, как вы знаете, ситуация на восточном фронте обостряется. Поэтому считаю, что сейчас как никогда важно и актуально принять промежуточные меры по защите ядерного объекта", - заявил Гросси.

При этом он признал, что обсуждение и процесс создания безопасной ядерной зоны вокруг ЗАЭС продвигаются медленнее, чем он ожидал. Глава МАГАТЭ объяснил, что этот шаг требует политической воли.

По его словам, создание зоны безопасности поддерживают многие европейские лидеры.

Напомним, вчера Рафаэль Гросси встретился с Владимиром Зеленским и обсудил с ним ситуацию на Запорожской АЭС и безопасность ядерных объектов в Украине.

Также глава МАГАТЭ провел встречу с премьером Денисом Шмыгалем и проинформировал, что агентство завершает размещение постоянных миссий на украинских АЭС.

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МАГАТЭЗапорожская АЭС