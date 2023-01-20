"Ситуация ухудшается". МАГАТЭ призывает как можно быстрее создать безопасную зону возле ЗАЭС

"По моему мнению, ситуация вокруг Запорожья становится хуже. По мере развития конфликта, как вы знаете, ситуация на восточном фронте обостряется. Поэтому считаю, что сейчас как никогда важно и актуально принять промежуточные меры по защите ядерного объекта", - заявил Гросси.

При этом он признал, что обсуждение и процесс создания безопасной ядерной зоны вокруг ЗАЭС продвигаются медленнее, чем он ожидал. Глава МАГАТЭ объяснил, что этот шаг требует политической воли.

По его словам, создание зоны безопасности поддерживают многие европейские лидеры.

Напомним, вчера Рафаэль Гросси встретился с Владимиром Зеленским и обсудил с ним ситуацию на Запорожской АЭС и безопасность ядерных объектов в Украине.

Также глава МАГАТЭ провел встречу с премьером Денисом Шмыгалем и проинформировал, что агентство завершает размещение постоянных миссий на украинских АЭС.

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