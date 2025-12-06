Ситуація на півночі Сумщини стабільна, ЗСУ завдають ворогу значних втрат, - Сирський

Ситуація на півночі Сумської області залишається стабільною. Українські війська впевнено утримують займані рубежі, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський відвідав підрозділи, які виконують завдання на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Заслухав доповіді командирів щодо оперативної обстановки у смугах відповідальності.

"Противник намагається тиснути на позиції наших військ постійними штурмовими діями. Незважаючи на це, ситуація на півночі Сумщини залишається стабільною. Українські воїни впевнено утримують займані рубежі, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, знижують його бойовий потенціал", - повідомив головком.

Він також вислухав проблемні питання разом із пропозиціями, що сприятимуть їх вирішенню та підвищенню ефективності нашої бойової роботи.

Серед іншого, Сирський віддав необхідні вказівки щодо забезпечення підрозділів всюдихідними транспортними засобами та додатковими засобами ураження для ударів по районах зосередження російських окупантів.

"За підсумками нарад уточнено бойові завдання, виходячи зі складу військ противника та характеру його дій", - додав головнокомандувач ЗСУ.