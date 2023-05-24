Ситуація під Бахмутом. Ворог посилюється, але ЗСУ просуваються, - Маляр

"Протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута. Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки - ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли", - сказала Маляр.

Разом з тим, за її словами, українським військам вдається потроху просуватись.

В самому місті знижена кількість ворожих штурмових дій, в зв'язку з тим, що російські військові здійснюють заміну підрозділів.

"Наші оборонці контролюють деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста", - повідомила заступник міністра.

В ЗСУ розповіли про ситуацію за добу

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що інтенсивність боїв знизилася. За його словами, протягом доби на Бахмутському напрямку було лише три боєзіткнення.

"Проте ворог продовжував гатити різними артилерійськими системами по наших позиціях. 388 разів завдавав він удари. Шість авіанальотів відбулося. 66 окупантів було знищено, 99 зазнали поранень, двоє потрапили у полон. Також знищили гелікоптер Ка-52, БМП, "Град", дві гармати, безпілотник та польовий склад боєприпасів", - повідомив Череватий під час телемарафону.

Ситуація в Бахмуті

Станом на ранок стало відомо, що попри російські заяви про нібито взяття міста, українські військові й далі просуваються на Бахмутському напрямку та мають успіхи по флангах.Ба більше, їм вдалося захопили чергового найманця з ПВК Міноборони РФ - "Ветеран".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.