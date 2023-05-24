Ситуация под Бахмутом. Враг усиливается, но ВСУ продвигаются, - Маляр

"В течение дня наблюдается снижение интенсивности боев на флангах в пригороде Бахмута. Но это не означает, что враг ослабевает. Наоборот - враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, осуществляя постоянные обстрелы", - сказала Маляр.

Вместе с тем, по ее словам, украинским войскам удается понемногу продвигаться.

В самом городе снижено количество вражеских штурмовых действий, в связи с тем, что российские военные осуществляют замену подразделений.

"Наши защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города", - сообщила замминистра.

В ВСУ рассказали о ситуации за сутки

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что интенсивность боев снизилась. По его словам, в течение суток на Бахмутском направлении было только три боестолкновения.

"Однако враг продолжал бить различными артиллерийскими системами по нашим позициям. 388 раз наносил он удары. Шесть авианалетов произошло. 66 оккупантов были уничтожены, 99 получили ранения, двое попали в плен. Также уничтожили вертолет Ка-52, БМП, "Град", две пушки, беспилотник и полевой склад боеприпасов", - сообщил Череватый во время телемарафона.

Ситуация в Бахмуте

По состоянию на утро стало известно, что, несмотря на российские заявления о якобы взятии города, украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении и имеют успехи по флангам. Более того, им удалось захватить очередного наемника из ПВК Минобороны РФ - "Ветеран".

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