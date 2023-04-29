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Ситуація з паводком у Києві: рівень води майже не змінився, але ще є підтоплення

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Київ, Субота 29 квітня 2023 10:55
Ситуація з паводком у Києві: рівень води майже не змінився, але ще є підтоплення Фото: в КМВА розповіли про ситуацію з паводком у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Рівень води у річці Дніпро в Києві порівняно з минулою добою майже не змінився, додався лише 1 см. Однак місцями все ще є підтоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської військової адміністрації Сергія Попко.

За його словами, станом на 10:00 рівень води в р. Дніпро, в Києві біля мосту "Метро" складає 9 291 см.

"В порівнянні з минулою добою він майже не змінився, додав лише +1 см. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається - І (жовтий)", - повідомив Попко.

Він наголосив, що на цей момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень.

"Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько понад 20 см - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - додав Попко.

Нагадаємо, що вчора в Києві після трьох днів підйому рівень води пішов на спад.

Як повідомлялось, синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень наприкінці квітня - на початку травня.

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