Паводок у Києві. Після трьох днів підйому рівень води пішов на спад

Станом на ранок п'ятниці, 28 квітня, рівень води в річці Дніпро, в Києві біля мосту "Метро" складає 9 290 см. Це аж 19 см менше, ніж минулої доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію .

У відомстві зазначають, що рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий).

"Тобто, після трьох днів підйому рівня водопілля, вода пішла на спад. На даний момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень", - йдеться в повідомленні.

Водночас все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько понад 20 см - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Як повідомлялось, синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень наприкінці квітня - на початку травня в Києві.

Нагадаємо, паводок в Україні підтопив будинки та угіддя в 9 областях. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди.