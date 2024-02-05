Ситуація не патова. У Зеленського пояснили слова президента про фронт

"В інтерв’ю президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто "патову» ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні", - зазначив Никифоров.

Тож він наголосив, що це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як "патову".

"Україна продовжить деокупацію своїх територій. У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи", - сказав Никифоров.

Також він надав оригінал відповіді президента України в інтерв'ю телеканалу RAI:

"Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект - ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували "зерновий коридор", незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, - ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки - це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією - ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі".

Передісторія

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський напередодні дав інтерв'ю італійському телеканалу Rai1. Де, зокрема, він прокоментував ситуацію на фронті. Щодо сухопутної складової "у війні на землі" його слова трактували як "патову ситуацію", яка "сформувалася через затримки з постачанням техніки". Водночас він наголосив, що морські операції дали позитивні результати.

Про "патову" ситуацію

Додамо, восени у виданні The Economist була опублікована стаття від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якій йшлося про те, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут (що трактували як "патову ситуацію") й наразі жодна зі сторін не може просуватись, оскільки однакового технологічно оснащена. Головком зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої. Та запропонував свій варіант для виходу із ситуації.

Зокрема, генерал висловив думку, що для виходу з глухого кута потрібен потужний технологічний стрибок. Натомість на таку думку різко відреагував Володимир Зеленський, який у листопаді заявив, що ситуація не є патовою, а просування ЗСУ є повільним, бо Україна береже своїх військових.