Ситуация остается напряженной. Германию предупредили о новых наводнениях

Ситуация с наводнениями на юго-востоке Германии остается напряженной. В ночь на 18 июля уровень воды в ряде рек региона может резко подняться. Жителям рекомендовано не находиться возле водоемов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Focus .

"Ситуация на юго-востоке остается напряженной. В округах Берхтесгаден и Траунштайн с вечера субботы (17 июля - ред.) будут наводнения", - пишет издание со ссылкой на экспертов.

По их словам, в результате непрекращающихся дождей небольшие ручьи могут превратиться в полноводные реки, особенно в горной местности. "В выходные дни в этих местах настоятельно не рекомендуется находиться рядом с водоемами", - предупреждает издание.

По оценкам специалистов, в ночь на 18 июля может резко вырасти уровень воды в реках Траун, Тиролер Ахен и Берхтесгаденер Ахе. Причем в последней уровень уже на 1,5 метра выше прогнозов.