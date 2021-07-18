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Ситуация остается напряженной. Германию предупредили о новых наводнениях

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ситуация с наводнениями на юго-востоке Германии остается напряженной. В ночь на 18 июля уровень воды в ряде рек региона может резко подняться. Жителям рекомендовано не находиться возле водоемов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Focus.

"Ситуация на юго-востоке остается напряженной. В округах Берхтесгаден и Траунштайн с вечера субботы (17 июля - ред.) будут наводнения", - пишет издание со ссылкой на экспертов.

По их словам, в результате непрекращающихся дождей небольшие ручьи могут превратиться в полноводные реки, особенно в горной местности. "В выходные дни в этих местах настоятельно не рекомендуется находиться рядом с водоемами", - предупреждает издание.

По оценкам специалистов, в ночь на 18 июля может резко вырасти уровень воды в реках Траун, Тиролер Ахен и Берхтесгаденер Ахе. Причем в последней уровень уже на 1,5 метра выше прогнозов.

Напомним, из-за наводнения Германия объявила режим военной катастрофы.

По данным на утро 17 июля, погибшими в результате наводнения в Германии числились 133 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате наводнений в Западной Европе.

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Германиянаводнение