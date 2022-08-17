Ситуация для оккупантов в Крыму резко ухудшилась после серии взрывов, - британская разведка

Российские и украинские официальные лица признали, что 16 августа под Джанкоем на севере Крыма взорвался склад боеприпасов. Там же были повреждены близлежащая железная дорога и электрическая подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Кроме того, по сообщениям российских СМИ, дым поднимался у авиабазы в Гвардейском в центре Крыма.

По данным британской разведки, в Джанкое и Гвардейском расположены два самых важных российских военных аэродрома в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в снабжении российских операций на юге Украины.

"Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупантов", - говорится в сообщении.