ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ситуация для оккупантов в Крыму резко ухудшилась после серии взрывов, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Среда 17 августа 2022 09:46
Ситуация для оккупантов в Крыму резко ухудшилась после серии взрывов, - британская разведка Фото: взрывы в Крыму ухудшили ситуацию с безопасностью для оккупантов (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российские и украинские официальные лица признали, что 16 августа под Джанкоем на севере Крыма взорвался склад боеприпасов. Там же были повреждены близлежащая железная дорога и электрическая подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Кроме того, по сообщениям российских СМИ, дым поднимался у авиабазы в Гвардейском в центре Крыма.

По данным британской разведки, в Джанкое и Гвардейском расположены два самых важных российских военных аэродрома в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в снабжении российских операций на юге Украины.

"Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным британской разведки, Черноморский флот РФ прячется у побережья Крыма после серии потерь. Надводные корабли продолжают занимать крайне оборонительную позицию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым
NEWS
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России
DAILY
Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам