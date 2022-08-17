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Ситуація для окупантів у Криму різко погіршилася після серії вибухів, - британська розвідка

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Україна, Середа 17 серпня 2022 09:46
Ситуація для окупантів у Криму різко погіршилася після серії вибухів, - британська розвідка Фото: вибухи в Криму погіршили ситуацію з безпекою для окупантів (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російські та українські офіційні особи визнали, що 16 серпня під Джанкоєм на півночі Криму вибухнув склад боєприпасів. Там же були пошкоджені прилегла залізниця і електрична підстанція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Крім того, за повідомленнями російських ЗМІ, дим піднімався біля авіабази в Гвардійському в центрі Криму.

За даними британської розвідки, в Джанкої і Гвардійському розташовані два найважливіших російських військових аеродрому в Криму. Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у постачанні російських операцій на півдні України.

"Причина цих інцидентів і масштаби збитку поки не ясні, але російське командування, швидше за все, буде все більше стурбоване очевидним погіршенням ситуації з безпекою в Криму, який служить тиловою базою для окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Чорноморський флот РФ ховається біля узбережжя Криму після серії втрат. Надводні кораблі продовжують займати вкрай оборонну позицію.

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