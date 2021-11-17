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Ситуация обостряется из-за провокаций РФ. Британия остается на стороне Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны Украины Алексей Резников и государственный секретарь по вопросам обороны Британии Бен Уоллес провели переговоры в Киеве. Они обсудили вопросы развития ситуации на оккупированных территориях Востока Украины и вокруг ее границ, сотрудничество Украины с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны.

В повестке дня были такие темы:

  • использование российским военно-политическим руководством гибридных методов ведения войны как против Украины, так и стран-членов ЕС и НАТО,
  • продолжение милитаризации Азово-Черноморского региона,
  • препятствование со стороны страны-оккупанта - РФ свободному судоходству.
  • обострение ситуации безопасности из-за безответственных и провокационных действий России.

После этого стороны сделали совместное заявление, в котором заявили, что Украина и Великобритания - стратегические партнеры в сфере безопасности и обороны.

"Сегодняшняя встреча - очередной этап двустороннего сотрудничества ради повышения обороноспособности Украины и развития войск. Наши правительства не имеют желания быть враждебными или стремиться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы обеспокоены наращиванием войск и активностью России у границ Украины", - говорится в заявлении.

В совместном заявлении говорится, что Великобритания стоит бок о бок с народом Украины.

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