Ситуація загострюється через провокації РФ. Британія залишається на боці України

У порядку денному були такі теми:

використання російським воєнно-політичним керівництвом гібридних методів ведення війни як проти України, так і країн-членів ЄС та НАТО,

продовження мілітаризації Азово-Чорноморського регіону,

перешкоджання з боку країни-окупанта - РФ вільному судноплавству.

загострення безпекової ситуації через безвідповідальні та провокативні дії Росії.

Після цього сторони зробили спільну заяву, в якій заявили, що Україна та Велика Британія - стратегічні партнери у сфері безпеки та оборони.

"Сьогоднішня зустріч - черговий етап двосторонньої співпраці задля підвищення обороноздатності України та розвитку взаємосумісності. Наші уряди не мають бажання бути ворожими або прагнути будь-яким чином стратегічно оточити чи підірвати Російську Федерацію. Ми стурбовані нарощуванням військ та активністю Росії біля кордонів України", - йдеться у заяві.

В спільній заяві говориться, що Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з народом України.