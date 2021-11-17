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Ситуація загострюється через провокації РФ. Британія залишається на боці України

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони України Олексій Резніков та державний секретар з питань оборони Британії Бен Воллес провели переговори в Києві. Вони обговорили питання розвитку безпекової ситуації на окупованих територіях Сходу України та навколо її кордонів, співробітництво України з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони.

У порядку денному були такі теми:

  • використання російським воєнно-політичним керівництвом гібридних методів ведення війни як проти України, так і країн-членів ЄС та НАТО,
  • продовження мілітаризації Азово-Чорноморського регіону,
  • перешкоджання з боку країни-окупанта - РФ вільному судноплавству.
  • загострення безпекової ситуації через безвідповідальні та провокативні дії Росії.

Після цього сторони зробили спільну заяву, в якій заявили, що Україна та Велика Британія - стратегічні партнери у сфері безпеки та оборони.

"Сьогоднішня зустріч - черговий етап двосторонньої співпраці задля підвищення обороноздатності України та розвитку взаємосумісності. Наші уряди не мають бажання бути ворожими або прагнути будь-яким чином стратегічно оточити чи підірвати Російську Федерацію. Ми стурбовані нарощуванням військ та активністю Росії біля кордонів України", - йдеться у заяві.

В спільній заяві говориться, що Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з народом України.

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