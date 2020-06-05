Ситуация обостряется: в МИД дали рекомендации украинцам в США

В Министерстве иностранных дел дали рекомендации украинцам, проживающим на территории США в связи с массовыми беспорядками. Гражданам Украины рекомендуют избегать демонстраций, а также опубликовали список дипломатических ведомств, куда можно обращаться в случае чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"В связи с продолжающимися акциями протеста в отдельных городах Соединенных Штатов Америки, посольство Украины в США рекомендует гражданам Украины избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правил пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, а также отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации", - говорится в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинцам рекомендуют обращаться в:

консульский отдел посольства Украины в США, если находитесь в штате Алабама, Аляска, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Западная Вирджиния, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Северная Каролина, Теннесси, Техас и Флорида (тел.: +1 (202) 322 2616, e-mail: consul_us@mfa.gov.ua);

генеральное консульство Украины в Нью-Йорке, если находитесь в штате Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Роуд Айленд (тел.: + 1 917 325 1444, e-mail: gc_usn@mfa.gov.ua);

генеральное консульство Украины в Чикаго, если находитесь в штате Айова, Висконсин, Иллинойс, Индиана, Канзас, Миннесота, Мичиган, Небраска, Южная Дакота и Северная Дакота (тел.: +1 312 536 9418, e-mail: gc_usc@mfa.gov.ua);

генеральное консульство Украины в Сан-Франциско, если находитесь в штате Айдахо, Аризона, Вайоминг, Вашингтон, Гавайи, Калифорния, Колорадо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Юта (тел.: +1 415 690 0460, e-mail: gc_uss@mfa.gov.ua).

Также можно обращаться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, в США продолжаются массовые беспорядки, которые вспыхнули после убийства с 25 мая полицейскими при задержании Джорджа Флойда.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни людей пострадали.