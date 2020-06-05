Ситуація загострюється: у МЗС дали рекомендації українцям у США

Українцям рекомендують уникати демонстрацій і звертатися до консульства у разі НС
У Міністерстві закордонних справ дали рекомендації українцям, які проживають на території США у зв'язку з масовими заворушеннями. Громадянам України рекомендують уникати демонстрацій, а також опублікували список дипломатичних відомств, куди можна звертатися у випадку надзвичайної ситуації.
Про це повідомили у прес-службі МЗС України.
"У зв'язку з тривалими акціями протесту в окремих містах Сполучених Штатів Америки, посольство України в США рекомендує громадянам України уникати місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях, неухильно дотримуватись заходів безпеки і правил перебування іноземців в країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, а також відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації", - йдеться в повідомленні
У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію українцям рекомендують звертатися до:
Також можна звертатися на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 16 57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.
Нагадаємо, у США тривають масові заворушення, які спалахнули після вбивства з 25 травня поліцейськими при затриманні Джорджа Флойда.
Раніше РБК-Україна писало, що в результаті безладів в США загинули не менше як 11 людей, сотні людей постраждали.
Автор: Игорь Литвиненко