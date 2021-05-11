Ситуация обостряется: Израиль подвергся новому ракетному обстрелу из сектора Газа

Из сектора Газа сегодня выпустили еще 40 ракет по городам на юге Израиля. В результате обстрела пострадали два человека.
Об этом сообщает издание Times of Israel.
В результате обстрела также повреждены строения в городах Ашдод и Ашкелон. В этом районе Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
По данным издания, израильские военные задействовали систему ПВО "Железный купол", однако неясно, сколько ракет удалось перехватить.
Отметим, 10 мая, обострилась ситуация между Палестиной и Израилем. С тех пор ХАМАС из сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".
Напомним, Украина призвала немедленно прекратить ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газа.
Отметим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ракетного удара из сектора Газа по окраинам Иерусалима заявил, что данные действия нельзя оставить без ответа. ХАМАС перешел красные линии.
В итоге ЦАХАЛ объявил о начале проведения операции" Страж стен", которая направлена против группы ХАМАС в Секторе Газа.