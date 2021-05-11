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Ситуация обостряется: Израиль подвергся новому ракетному обстрелу из сектора Газа

Автор: Анастасия Рокитна

Из сектора Газа сегодня выпустили еще 40 ракет по городам на юге Израиля. В результате обстрела пострадали два человека.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

В результате обстрела также повреждены строения в городах Ашдод и Ашкелон. В этом районе Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

По данным издания, израильские военные задействовали систему ПВО "Железный купол", однако неясно, сколько ракет удалось перехватить.

Отметим, 10 мая, обострилась ситуация между Палестиной и Израилем. С тех пор ХАМАС из сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".

Напомним, Украина призвала немедленно прекратить ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газа.

Отметим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ракетного удара из сектора Газа по окраинам Иерусалима заявил, что данные действия нельзя оставить без ответа. ХАМАС перешел красные линии.

В итоге ЦАХАЛ объявил о начале проведения операции" Страж стен", которая направлена против группы ХАМАС в Секторе Газа.

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Новости Украины ИзраильСектор Газа