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Ситуация в непризнанном Приднестровье напряженная, - Генштаб ВСУ

Фото: "Вооруженные силы" непризнанного Приднестровья (facebook.com/novostipmrcom)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией об угрозах со стороны непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

На молдовском левобережье Днестра фиксируют продолжение информационной кампании по дискредитации Украины. Население "Приднестровской Молдавской Республики" готовят к "вторжению" Вооруженных сил Украины.

"На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Противник через подконтрольные средства массовой информации продолжает распространять провокационные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины", – говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Кулеба заявил, что боевые действия в "ПМР" повредят интересам многих. Украина, Молдова и ЕС будут совместно работать над недопущением эскалации в регионе.

К слову, российские оккупанты ведут к гуманитарной катастрофе захваченные территории Украины.

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Российская ФедерацияУкраинаМолдоваПриднестровьеГенштаб ВСУВойна России против Украины