Ситуація навколо Роботиного "складна і динамічна", - ISW

Аналітики зазначають, що росіяни регулярно проводять в цьому районі тактичні контрнатаки - це частина їхньої "глибокої оборони" проти наступальних операцій ЗСУ.

Аналіз фото і відеоматеріалів показує, що деякі тактично важливі об'єкти і укріплення на південь від Роботиного неодноразово переходили від однієї сторони до іншої.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки під Бахмутом. Тим часом українські військові продовжують вести наступ на двох напрямках фронту.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ дещо просунулись в районі Роботиного, тоді росіяни накопичують війська на лінії Куп'янськ-Лиман.

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