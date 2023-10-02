ЗСУ дещо просунулись під Роботиним: карти боїв ISW

ЗСУ проводять ротацію на кордоні Запорізької та Донецької областей, а біля Роботиного вони дещо просунулись вперед. В той же час, росіяни посилюють свою оборону в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські джерела стверджували, що російські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Лиман і досягли незначного прогресу в період з 30 вересня по 1 жовтня. Російський військовий блогер заявив 30 вересня, що російські війська здійснили невизначений наступ поблизу Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська) і що бої тривають поблизу Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська), Дворічної (17 км на північний схід від Куп’янська).

Інший військовий блогер стверджував, що бої точилися в районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної), але інтенсивність боїв на Луганському напрямку за останній тиждень знизилася.

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш 1 жовтня заявив, що на напрямку Куп’янськ-Лиман бойових дій не велося. На кадрах, опублікованих 1 жовтня, видно, як підрозділи 7-ї мотострілецької бригади (2-й Луганський армійський корпус) діють поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Повідомляється, що новостворена російська 25-та загальновійськова армія (ОБА) повністю укомплектована понад 17 000 чоловік. 1 жовтня Євлаш повідомляв, що 25-та ОБА розгорнулась на південь і захід від Кремінної, щоб замінити частини 41-ї загальновійськової армії (ЦВО) і 76-ї повітряно-десантної (ВДВ) дивізії, які значно деградували.

Російські джерела стверджували, що 1 жовтня українські сили здійснили невдалі наземні атаки поблизу Кремінної. 1 жовтня Міноборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки біля Діброви (7 км на південний захід від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу.

30 вересня російський військовий блогер заявив, що українські сили регулярно проводять безуспішні атаки на захід від Кремінної, щоб перешкодити російським операціям на березі річки Сіверський Донець біля Білогорівки, а також біля Торського (12 км на захід від Кремінної) і Тернів ( 17 км на захід від Кремінної).

Бої на Донбасі

1 жовтня українські війська продовжили наступальні дії під Бахмутом і підтвердили незначне просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня, показують, що українські сили незначно просунулися на схід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 1 жовтня, показують, що українські сили незначно просунулися на північний схід від Андріївки. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

30 вересня та 1 жовтня російські джерела стверджували, що українські війська продовжували безуспішні спроби прорватися до залізничного полотна в районі Кліщіївки та Андріївки.

Російські війська 1 жовтня продовжували наступальні операції поблизу Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно обстріляли Кліщіївку та Андріївку. Речник Східного угруповання військ України Ілля Євлаш 1 жовтня заявив, що російські війська зосередили в самому Бахмуті понад 10 тис. осіб.

30 вересня та 1 жовтня російські військові блогери заявляли, що російські війська контратакують і тримають оборону вздовж залізниці поблизу Кліщіївки та Андріївки. Пов’язаний з Кремлем військовий блогер 1 жовтня заявив, що російські війська також здійснили невдалі атаки на північний схід від Кліщіївки.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська повністю контролюють Курдюмівку, і стверджував, що контроль над Кліщіївкою та Андріївкою заперечується станом на 30 вересня.

Інший російський військовий блогер стверджував, що бої на південь від Бахмута нагадують йому ситуацію в Ізюмі восени 2022 року (з натяком на контрнаступ України в Харківській області), тому що ситуація дуже погана для обох сторін і "заповнена серйозними ризиками". Він зазначив, що не думає, що Бахмутський фронт розвалиться, як це сталося в Ізюмі у вересні 2022 року. Російські джерела стверджували, що станом на 30 вересня російські війська зайняли позиції у східній частині Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмута).

1 жовтня Міноборони Росії заявило, що російські війська відбили українську атаку поблизу Красногорівки (8 км на північний захід від Авдіївки).

Російські війська 1 жовтня продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не зробили жодного підтвердженого просування. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно обстріляли Новоселівку (15 км на північний схід від Авдіївки), Степове (8 км на північний захід від Авдіївки), Авдіївку, Веселе (на північно-західній околиці Донецька), Мар’їнку (на південний захід від Донецька), та Новомихайлівку (10 км на південний захід від м. Донецьк).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили також здійснили невдалі атаки поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки) та з Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки).

Російський агрегатор новин стверджував, що 30 вересня російські сили атакували на південь від Авдіївки.

Інший російський військовий блогер 1 жовтня розширив кадри, на яких стверджується, що на Авдіївському напрямку діють підрозділи 9-ї мотострілецької бригади. Ще один російський військовий блогер 30 вересня опублікував кадри, на яких стверджується, що елементи російського 1453-го полку (1-ша Слов'янська бригада, 1-й армійський корпус так званої "ДНР") діють поблизу Авдіївки.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що 1 жовтня українські війська провели невдалі обмежені наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська відбили чотири українські атаки поблизу Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російський військовий блогер стверджував, що станом на 30 вересня інтенсивність українських атак у цьому районі значно знизилася. Він стверджував, що українські сили проводять ротацію та поповнюють підрозділи, готуючись до можливого відновлення атак поблизу Приютного та Новомайорського (18 км). на південний схід від Великої Новосілки).

Російські війська здійснили контратаки в районі кордону Донецько-Запорізької області та, як повідомляється, 1 жовтня відновили деякі втрачені позиції. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Новодарівки (15 км на південь від Великої Новосілки).

Пов’язаний із Кремлем російський військовий блогер стверджував, що російські війська провели успішні контратаки з Приютного та відновили втрачені позиції. Він стверджував, що російські сили провели невдалі контратаки в напрямку Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російський агрегатор новин стверджував, що російські війська досягли невідомого успіху під час наступальних операцій біля Приютного та контратак з Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) 30 вересня.

1 жовтня українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та досягли незначних успіхів поблизу Роботиного. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 вересня, показують, що українські сили незначно просунулися на північний захід від Роботиного (13 км на південь від Оріхова).

Міноборони Росії стверджувало, що російські сили відбили дві українські атаки в напрямку Роботиного та Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Інший російський військовий блогер стверджував, що українські сили зменшили інтенсивність своїх атак біля Оріхова та проводять ротацію сил, готуючись до відновлення атак у цьому напрямку.

Російський агрегатор новин стверджував, що українські війська продовжували безуспішні атаки поблизу Вербового та Новопокровки (16 км на південний схід від Оріхова) 30 вересня. Інший російський військовий блогер заявив 1 жовтня, що між російськими та українськими силами відбулися перестрілки поблизу Новофедорівки (21 км на південний схід від Оріхова).

Російський військовий блогер стверджував, що підрозділи російського 56-го гвардійського десантно-штурмового (ВДВ) полку (7-а гвардійська дивізія ВДВ) відбили українські атаки поблизу Новофедорівки. Інший російський військовий блогер опублікував кадри 30 вересня, на яких стверджується, що елементи російського 108 полку ВДВ (7 дивізія ВДВ) відбивають українські атаки поблизу Вербового. Російський військовий блогер, пов’язаний із Кремлем, заявив, що російські та українські війська зіткнулися поблизу Білогір’я (15 км на південний схід від Оріхова).

Російські війська 1 жовтня провели обмежені контратаки на заході Запорізької області та незначно просунулися в районі Роботиного. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня, показують, що російські війська незначно просунулися на південь від Роботиного.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 29 вересня, показують, що російські сили незначно просунулися на північний захід від Вербового. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили безуспішні атаки поблизу Новодарівки та Вербового.

Російські джерела стверджували, що російські сили здійснили контратаку поблизу Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) та з Вербового, але не уточнювали результат. 1 жовтня російські військові блогери опублікували кадри, на яких стверджується, що підрозділи російського 177-го морського піхотного полку (Каспійської флотилії) діють поблизу Дорожнянки (34 км на схід від Оріхова).

У ніч з 30 вересня на 1 жовтня російські війська завдали ударів по Херсонській області керованими авіаційними бомбами. Речник Південного оперативного командування ЗСУ капітан першого рангу Наталія Гуменюк 1 жовтня повідомила, що російські війська випустили 16 авіаційних бомб по Херсонській області та влучили в об’єкти житлової та сільськогосподарської інфраструктури.

У Херсонській облдержадміністрації зазначили, що вдень 1 жовтня дві керовані авіаційні бомби завдали удару по житловому кварталу в районі Берислава. Російський військовий блогер опублікував кадри скидання ВКС РФ авіабомби ФАБ-500 на українські позиції на острові в дельті річки Дніпро.

Російські джерела стверджували, що 1 жовтня Україна випустила дві ракети "Грім-2" по окупованому Криму. Міноборони Росії стверджує, що російська ППО збила дві ракети "Грім-2" над Джанкоєм, і впали уламки. на Джанкойській площі. Український центр спротиву зазначив, що російські війська перекидають засоби протиповітряної оборони до Сімферополя, ймовірно, з метою подальшого посилення можливостей російської протиповітряної оборони в окупованому Криму.

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