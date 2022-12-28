Ситуація напружена, але готові наступний рік фінансувати військову кампанію, - Марченко

Ситуація у державних фінансах стабільно напружена, але уряд готовий весь наступний рік вести військову кампанію. Продовження війни передбачено як ймовірний сценарій при плануванні держбюджету.

"Вона (ситуація, - ред.) стабільна, тому що у нас особливих змін зараз немає. Але напружена, тому що ми постійно в пошуку. Потрібно бути постійно зарядженим, постійно працювати на пошук джерел наповнення бюджету, не внутрішніх, а переважно зовнішніх", - сказав Марченко.

Міністр відзначив, військова кампанія може бути різної форми інтенсивності.

"Але коли ми планували бюджет на 2023 рік, найбільш імовірним сценарієм було продовження війни. По суті, зараз задача зводиться до пошуку ресурсів", - додав він.