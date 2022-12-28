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Ситуація напружена, але готові наступний рік фінансувати військову кампанію, - Марченко

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Україна, Середа 28 грудня 2022 09:31
Ситуація напружена, але готові наступний рік фінансувати військову кампанію, - Марченко Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Наталія Гурковська

Ситуація у державних фінансах стабільно напружена, але уряд готовий весь наступний рік вести військову кампанію. Продовження війни передбачено як ймовірний сценарій при плануванні держбюджету.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Вона (ситуація, - ред.) стабільна, тому що у нас особливих змін зараз немає. Але напружена, тому що ми постійно в пошуку. Потрібно бути постійно зарядженим, постійно працювати на пошук джерел наповнення бюджету, не внутрішніх, а переважно зовнішніх", - сказав Марченко.

Міністр відзначив, військова кампанія може бути різної форми інтенсивності.

"Але коли ми планували бюджет на 2023 рік, найбільш імовірним сценарієм було продовження війни. По суті, зараз задача зводиться до пошуку ресурсів", - додав він.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що у державному бюджеті України на 2023 року пріоритетними будуть видатки на армію та безпеку.

При цьому витрати РФ за 9 місяців повномасштабного вторгнення та війни проти України становили близько 82 мільярди доларів, що дорівнює приблизно чверті її річного бюджету.

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