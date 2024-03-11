Ситуація набагато краща. Україна зупинила наступ Росії, - Зеленський

За словами глави держави, ситуація на фронті набагато краща, "ніж в останні три місяці".

"У нас були труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російської далекобійної зброї та високої щільності російських безпілотників", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що "наступ Росії було зупинено" , а її армія "перебуває в процесі втрати великої кількості життєво важливих сил".

Але Зеленський попередив, що такі твердження можуть втратити свою актуальність "через місяць чи тиждень", якщо наша країна не отримає достатньої допомоги.

Коментуючи ситуацію навколо Авдіївки, президент розповів, що росіяни не захопили її, а просто знищили, а потім зайшли.

У зв'язку з цим глава держави звернув увагу на перевагу Росії у далекобійній зброї та закликав країни Заходу надати таке озброєння.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, останні кілька місяців були складними для українських захисників. Зокрема їм довелося відійти з Авдіївки, яку обороняли з початку повномасштабного вторгнення.

Така ситуація склалася через нестачу боєприпасів, оскільки союзники не надали їх вчасно.

Пізніше росіяни змогли окупувати ще кілька населених пунктів у місті, але їх зупинили.

Нещодавно командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Павлюк заявляв, що Україна стабілізує фронт і планує контрударні дії.