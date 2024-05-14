"Ситуація на межі": Буданов дав оцінку загростренню обстановки на фронті

"Ситуація на межі. Щогодини вона наближається до критичної", - заявив Буданов по відеозв'язку з бункера в Харкові.

У видання зауважують, що наразі його оцінка ситуації перегукується з оцінками інших українських офіцерів, які останніми днями заявляли, що військові перспективи країни погіршуються.

Це пов'язують як і з критичною нестачею боєприпасів та чисельністю особового складу військ. Надто на тлі багатомісячного ухвалення пакету допомоги на суму 60,8 мільярдів доларів зі США, зброя з якого ледве почала надходити до України.

Де зосередились українські війська

Буданов вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути і без того нечисленні резерви українських солдатів і відволікти їх від участі в бойових діях в інших місцях.

"Це саме те, що відбувається зараз", - визнав він.

За словами начальника ГУР, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок фронту, щоб зміцнити оборону на північному сході, але знайти особовий склад дуже складно.

"Всі наші сили або тут (Харківська область - ред.), або в Часовому Ярі. Я використав все, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого немає в резерві", - сказав він.

Однак попри це, за оцінками генерала Буданова, українські сили зможуть укріпити свої позиції і стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів.

Мета загарбників

На думку голови ГУР, мета росіян на північному сході - посіяти паніку і розгубленість у регіоні.

"Наразі наше завдання - стабілізувати лінію фронту, а потім почати відтісняти їх назад через кордон", - сказав він, додавши, що підтягування українських резервів дозволило "частково зірвати їхні плани".