Ситуация в Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в осажденном Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах с Россией. Глава МИД назвал происходящее в городе "ужасным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Глава МИД отметил, что ситуация в осажденном российскими войсками городе сложилась "ужасная". Он добавил, что последнее время между Украиной и Россией не было никаких дипломатических контактов на уровне министерств иностранных дел.

"Мариуполь может оказаться красной линией", - сказал Кулеба, комментируя ситуацию с переговорами между Украиной и Россией.

Напомним, украинские защитники Мариуполя отвергли ультиматум оккупантов о сдаче - город продолжает сопротивляться.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожение Мариуполя станет точной в переговорах с Россией.

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