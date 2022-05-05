UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ситуация в Мариуполе критическая. Президент бросил все силы на ее решение, - Арестович

Алексей Арестович (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на "Азовстали" сложилась критическая ситуация. И президент Украины Владимир Зеленский прикладывает максимальное количество усилий, чтобы решить проблему дипломатическим путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Алексея Арестовича.

"Они решили окончательно победить «Азовсталь» и пошли в крутой наземный штурм. Главная задумка состоит в том, чтобы к 9 мая объявить о взятии Мариуполя. Они пошли в атаку, наши ребята их выбили, но эта ситуация крайне критическая. Президент бросил все силы дипломатии, чтобы решить проблему", - заявил Арестович.

Напомним, что сегодня в Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземных сооружениях которого остаются украинские защитники и гражданские люди, ожидающие эвакуировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВторжение России в УкраинуАлексей Арестович