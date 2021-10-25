UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ситуация критическая: в ОРДЛО две трети больниц заполнены COVID-больными, не хватает персонала

Автор: Анастасия Рокитна

Во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей критическая ситуация не только с COVID-19. В большинстве городов ОРДЛО заполнены и гинекологические отделения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Восточную правозащитную группу в Facebook.

Правозащитники сообщили, что операции по гинекологии проводятся только в Луганске и Донецке в ограниченном количестве.

"Исключение составляют только отделения онкологические, их пока не отдают под COVID-19. Медицинского персонала не хватает", - сообщили правозащитники.

Медицинские отделения и больницы в провинции (Антрацит, Дебальцево) страдают от нехватки воды, говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОРДЛОКоронавирус