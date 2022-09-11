Ситуація вкрай ризикована: експерт оцінив загрозу відключення шостого блоку ЗАЕС

Ситуація з відключенням шостого блоку Запорізької АЕС вкрай ризикована. Оскільки в разі відсутності нормальної роботи систем безпеки може статися розплавлення активної зони і ядерного палива, що, ймовірно, призведе до радіоактивних викидів.

За його словами, російські військові свідомо пошкодили всі чотири основні лінії електромереж 750 кВ, які пов'язували ЗАЕС з Об'єднаною енергетичною системою України, а також пошкодили резервні та розподільні лінії 330 кВ., однак шостий блок ЗАЕС продовжував працювати на низькій потужності до 140 кВт у позапроєктному режимі острова, який надавав живлення для систем охолодження активної зони реакторів, басейнів витримки ядерного палива, генераторів та іншого обладнання.

"Позапроєктний режим на низькій потужності ніколи на практиці не здійснювався і вкрай небезпечний для турбіни та іншого обладнання. Він не може тривати довго без негативних наслідків для технологічного забезпечення блоку. Зупинка блоку 6 при відсутності зовнішнього живлення була передбачуваною", - заявив експерт.

При цьому він додав, що вчора увечері відбулося часткове відновлення лінії електропередач для внунтрішнього живлення ЗАЕС, але не відомо чи надовго через непередбачувані дії окупантів.

Омельченко підкреслив, що у ЗАЕС ще багатоешалоновану "оборона". Це 20 дизель-генераторів ДГ - 78-по три для кожного блоку і два для загальних потреб станції і 24 мобільних насоси на транспортних засобах.

"За регламентом всього цього повинно вистачити до 10 діб (до підключення до зовнішнього живлення). Але невідома ситуація із запасами дизпалива. Чи не використовували російські терористичні війська його для власних потреб?",- заявив експерт.

Він підкреслив, що Україна повинна терміново вимагати від Секретаріату МАГАТЕ і Ради керуючих терміново прийняти резолюцію про відновлення зовнішнього живлення на ЗАЕС.

"Термінового без попередніх вимог виведення з території станції всіх озброєних російських терористів і передачу ЗАЕС під повний контроль України", - заявив Омельченко.

При цьому він додав, що "Енергоатом" і ДІЯР допустили серйозне порушення - вчасно не перевівши станцію в режим планової холодної зупинки, як тільки виникла загроза захоплення ЗАЕС окупантами, а значить і фізичної цілісності реакторів.

"Такий режим вважається на порядок більш безпечним, ніж режим діючого реактора. Це призвело до додаткових техногенних ризиків, пов'язаних з неодноразовими аварійними відключеннями. Велика техногенна катастрофа не сталася виключно через мужність і професіоналізм українського персоналу ЗАЕС, що проявляє чудеса стійкості і відповідальності", - заявив експерт.