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Ситуация с коронавирусом в Украине стабильная и под контролем, - Шмыгаль

Киев, Среда 03 февраля 2021 14:36
Ситуация с коронавирусом в Украине стабильная и под контролем, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодня ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась. В украинских больницах в несколько раз меньше пациентов с COVID-19, чем в декабре 2020 года.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине наблюдается контролируемая и стабильная ситуация с распространением коронавируса. Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости", - отметил он.

По его словам, врачи обеспечены всем необходимым, а в больницах находятся менее 8 300 госпитализированных по сравнению с более 28 000 пациентов в декабре.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к адаптивному карантину. Однако решение будет принято только в ближайшие дни.

Также стало известно, что в Хмельницкой области впервые за долгое время за сутки не выявили ни одного случая COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 1,227 млн человек, выздоровели 1,045 млн. Активными больными остается 180 691 пациент, умерли более 23 000.

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