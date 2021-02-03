Ситуация с коронавирусом в Украине стабильная и под контролем, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

На сегодня ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась. В украинских больницах в несколько раз меньше пациентов с COVID-19, чем в декабре 2020 года.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине наблюдается контролируемая и стабильная ситуация с распространением коронавируса. Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости", - отметил он.

По его словам, врачи обеспечены всем необходимым, а в больницах находятся менее 8 300 госпитализированных по сравнению с более 28 000 пациентов в декабре.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к адаптивному карантину. Однако решение будет принято только в ближайшие дни.

Также стало известно, что в Хмельницкой области впервые за долгое время за сутки не выявили ни одного случая COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 1,227 млн человек, выздоровели 1,045 млн. Активными больными остается 180 691 пациент, умерли более 23 000.