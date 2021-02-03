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Ни одного больного за сутки: в Хмельницкой области улучшилась COVID-статистика

Киев, Среда 03 февраля 2021 12:47
Ни одного больного за сутки: в Хмельницкой области улучшилась COVID-статистика
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за прошедшие сутки выявили 3285 новых случаев коронавируса. Ни одного случая заражения не выявили в Хмельницкой области.

Об этом свидетельствуют данные из карты СНБО.

Самое большое количество случаев зарегистрировано в г. Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Впервые за много месяцев (с лета) больных коронавирусом не выявили в одной области - Хмельницкой.

Напомним, за все время пандемии в стране заболели 1 миллион 227 тысяч 164 человека, выздоровели - 1 млн 45 тысяч 473, умерли - 23 089. Активными больными остаются 180 691 пациент.

Ранее в НАН сообщали, что на протяжении недели ожидается медленное затухание заболеваемости.

Источники издания сообщали, что Кабинет министров сегодня рассмотрит разделение Украины на зоны карантина. Будет соответствующее представление Министерства здравоохранения.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в "красной" зоне.

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