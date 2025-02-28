Ситуація на користь України: Трамп зробив поступки РФ, але не стратегічні, - політолог
Ситуація наразі рухається в правильному для України напрямку. Американський президент Дональд Трамп хоч і зробив тактичні поступки Росії, але не пішов на стратегічні.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Олег Саакян.
Політолог припустив, що найближчим часом, якщо проаналізувати логіку дій Трампа, тиск на Росію з боку США може зрости. Саакян нагадав, що спочатку було оголошено про зустріч 25-го числа, яку Росія заперечила, заявивши, що таких планів немає. Однак уже 26-го в Стамбулі відбулася зустріч з технічного питання - щодо запуску посольства.
"Ну, тобто по цьому можна домовлятися ще багато раундів, і все це зведеться до того просто, на якому літаку, в якій кількості, як зарплату, через який банк платити працівникам посольства. І не дай боже там знову будуть надіслані агенти, як їх Штати будуть викидати тощо. Ну і навколо цього списи можна довго ламати", - зауважив він.
Політолог зазначив, що зустріч представників Росії та США у Стамбулі майже не має стосунку до нормалізації відносин, а до війни Росії проти України тим паче. Вона також не впливає суттєво на відносини між Росією та НАТО, геополітичну ситуацію чи взаємини Росії та Китаю.
За його словами, це питання другорядного характеру, проте Трамп уже звернув на нього увагу та навіть згадав про можливе введення європейських миротворців, зазначивши, що російський диктатор Володимир Путін нібито не заперечує. Водночас у Росії одразу заявили про протилежну позицію.
"Про припинення вогню Трамп навіть не виходив говорити, а в Росії вже на випередження, говорячи прямо, сказали, що не буде по лінії зіткнення (припинення вогню - ред.) для того, щоб Трамп не вийшов і не сказав, що "Путін мені пообіцяв, що по лінії зіткнення" і тоді в Росії почнеться хай:" А як так, це ж наші території, або що?", - пояснив Саакян.
Політолог зазначив, що після заяви Трампа про намір укласти якомога вигіднішу для України угоду та сподівання, що українці зможуть звільнити ще більше територій, у Росії почалася істерика. Кремль одразу відреагував, заявивши, що сподівається на несерйозність таких заяв, оскільки "російські кордони прописані в конституції".
За його словами, низка подальших кроків - підписання санкцій, підготовка пакету щодо розморожування американського фінансування для України, опрацювання механізмів підтримки, а також співпраця з європейцями, зокрема щодо закупівлі ними американської зброї для України - свідчать, що ситуація розвивається у правильному для нас напрямку.
"Як на мене, ситуація рухається для нас в правильний бік. Просто вона рухається із підняттям тактичних ризиків. Зокрема, в російсько-американських так званих переговорах і в комунікаціях навколо цього Трамп пішов майже на всі тактичні поступки Росії. Те, що (називається - ред.) "заколисуванням". У стратегічних він на жодну не пішов", - підсумував він.
Зустрічі США та Росії
Нагадаємо, що 18 лютого 2025 року в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулися переговори між делегаціями США та Росії, які тривали приблизно 4,5 години.
Це була перша зустріч такого рівня з початку повномасштабної російської агресії проти України. Більше про результати перемовин США та РФ в Ер-Ріяді - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Однак вже вчора, 27 лютого відбулась вже друга їх зустріч за місяць. Представники обох країн зібралися в Стамбулі та, як було офіційно заявлено, обговорили питання "нормалізації роботи посольств" двох країн.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.