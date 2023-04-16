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Ситуація контрольована. Рятувальники показали наслідки паводку під Києвом

Фото: рятувальники показали наслідки паводку під Києвом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Ситуація щодо підйому води в Київській області регульована, адже рятувальники ведуть щогодинний моніторинг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 15:00 на території Київської області постійно здійснюється моніторинг підняття рівня води... ситуація щодо підйому рівня води - контрольована", - повідомили в ДСНС.

За їх словами, Фахівці ДСНС здійснили обліт території Броварського району, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків. Поблизу села встановили на чергування рятувальників, які доставляють до суходолу місцевих жителів та відкачують воду в житлових будинках.

Нагадаємо, рятувальники дали рекомендації, як у випадку підняття рівня води захистити своє життя та майно.

Крім того, в ДСНС розповіли про наслідки часткових підтоплень в Україні.

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КиївКиївська область