Ситуация под контролем. На подступах к Одессе развернули боевые позиции, - ВМС

Вооруженные силы Украины развернули боевые позиции на всех стратегических подступах к Одессе. Украинские войска готовы встречать противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВМС Украины.

Сообщается, что на днях командующий ВМС Алексей Неижпапа проверил организацию боевой службы и усиление объектов местной инфраструктуры в Одесской области. А также обсудил с морской пехотой возможные сценарии территориальной обороны на морском направлении.

По его словам, ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем ВСУ, Военно-морские силы вместе с побратимами готовы к отражению наступления оккупантов.

"Именно благодаря оперативным действиям военнослужащих национального флота вместе с другими подразделениями оборонного сектора были подготовлены и развернуты позиции для встречи врага с целью нанесения эффективного и сокрушительного удара по захватчикам", - говорится в сообщении.