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Ситуация под контролем. На подступах к Одессе развернули боевые позиции, - ВМС

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Одесса, Воскресенье 17 апреля 2022 13:32
Ситуация под контролем. На подступах к Одессе развернули боевые позиции, - ВМС Фото: командование ВМС на позициях возле Одессы (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины развернули боевые позиции на всех стратегических подступах к Одессе. Украинские войска готовы встречать противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВМС Украины.

Сообщается, что на днях командующий ВМС Алексей Неижпапа проверил организацию боевой службы и усиление объектов местной инфраструктуры в Одесской области. А также обсудил с морской пехотой возможные сценарии территориальной обороны на морском направлении.

По его словам, ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем ВСУ, Военно-морские силы вместе с побратимами готовы к отражению наступления оккупантов.

"Именно благодаря оперативным действиям военнослужащих национального флота вместе с другими подразделениями оборонного сектора были подготовлены и развернуты позиции для встречи врага с целью нанесения эффективного и сокрушительного удара по захватчикам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский повысил командующего ВМС в звании.

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