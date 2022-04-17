Ситуація під контролем. На підступах до Одеси розгорнули бойові позиції, - ВМС
Збройні сили України розгорнули бойові позиції на всіх стратегічних підступах до Одеси. Українські війська готові зустрічати противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ВМС України.
Повідомляється, що днями командувач ВМС Олексій Неїжпапа перевірив організацію бойової служби та посилення об'єктів місцевої інфраструктури в Одеській області. А також обговорив з морською піхотою можливі сценарії територіальної оборони на морському напрямку.
За його словами, ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем ЗСУ, Військово-морські сили разом з побратимами готові до відбиття наступу окупантів.
"Саме завдяки оперативним діям військовослужбовців національного флоту разом з іншими підрозділами оборонного сектора були підготовлені і розгорнуті позиції для зустрічі ворога з метою нанесення ефективного і нищівного удару по загарбникам", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підвищив командувача ВМС у званні.
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