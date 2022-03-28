Ситуация в Киевской области: зафиксированы 40 обстрелов жилых массивов и инфраструктуры

В Киевской области за прошедшие сутки российские оккупанты совершили 40 обстрелов жилых массивов и социальной инфраструктуры. Больше всего разрушены Бучанский, Броварской и Вышгородский районы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка.
Отмечается, что наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, Буча - Ирпень - Гостомель, Немешаево, Дмитриевская и Макаровская общины, север Вышгородского района, территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калытянской, Великодымерской общин.
Бучаський район
Броварской район
Вышгородский район
Относительно спокойно сейчас в Белоцерковском, Фастовском и Обуховском районах.
Напомним, вчера обломки ракеты попали в частный дом в Дарницком районе Киева.
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