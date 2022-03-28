Ситуація у Київській області: зафіксовано 40 обстрілів житлових масивів та інфраструктури

У Київській області протягом минулої доби російські окупанти здійснили 40 обстрілів житлових масивів та соціальної інфраструктури. Найбільше зруйновані Бучанський, Броварський та Вишгородський райони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олександра Павлюка.
Зазначається, що найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська та Макарівська громади, північ Вишгородського району, території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.
Бучаський район.
Броварський район
Вишгородський район
Відносно спокійно наразі у Білоцерківському, Фастівському та Обухівському районах.
Нагадаємо, вчора уламки ракети потрапили у приватний будинок в Дарницькому районі Києва.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.